Литва запретила въезд 49 гражданам России по "закону Магнитского"

Литва запретила въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывание денег.

Соответствующий список утвердил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас на основе так называемого "закона Магнитского", который вступил в силу 1 января 2018 года, пишет Baltic News Service.

"Министр подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 особам в Литву", - отметила пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс.

По ее словам, глава ведомства поручил чиновникам Департамента миграции опубликовать этот список.

Министерство внутренних дел подготовило "список Магнитского" из 49 человек после консультаций с иностранными партнерами, большая часть списка была составлена ​​до принятия закона в Сейме.

Как известно, Сейм Литвы принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 фамилий.

Украинская правда