Столичних водіїв попередили про ожеледь у суботу

13 січня у столиці очікується ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, 13 січня у Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Українська правда