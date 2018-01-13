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Столичних водіїв попередили про ожеледь у суботу

Субота, 13 січня 2018, 08:22

13 січня у столиці очікується ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, 13 січня у Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Українська правда 

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Теми: Київпогода
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