Столичных водителей предупредили о гололеде в субботу

13 января во столице ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем -2...-4.

Украинская правда