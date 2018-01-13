Столичных водителей предупредили о гололеде в субботу
Суббота, 13 января 2018, 08:22
13 января во столице ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города", - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем -2...-4.
Украинская правда