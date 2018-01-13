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Трампа обстежили: "здоров'я у нормі"

Субота, 13 січня 2018, 08:59
Трампа обстежили: здоров'я у нормі

Лікар Білого дому Ронні Джексон провів обстеження президента США Дональда Трампа після звинувачень у його розумовій непридатності для роботи і заявив, що президент перебуває у "відмінному стані здоров'я".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що медичне обстеження було першим з моменту інавгурації Трампа і тривало близько трьох годин у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда (штат Меріленд).

"Президент перебуває у відмінному стані", - заявив лікар Білого дому і додав, що подробиці обстеження будуть оприлюднені у вівторок.

При цьому у Білому домі дали зрозуміти, що обстеження Трампа не містило у собі психіатричну складову. Результати обстеження містять базові дані - вагу, кров'яний тиск та рівень холестерину, наприклад. 

Попередні президенти США не проходили подібну перевірку під час перебування на посаді, включаючи Рональда Рейгана, якому через 5 років після складення повноважень поставлили діагноз хвороби Альцгеймера.

Як відомо, на початку січня у США опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа", яка стала лідером продажів. 

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували, а медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом".  Також автор описує відсутність у Трампа відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому, інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці.

Українська правда 

Теми: ТрампСША
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