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В Минздраве уточнили статистику заболеваемости корью

Суббота, 13 января 2018, 09:22
В Минздраве уточнили статистику заболеваемости корью

По итогу 2017 года в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, по состоянию на 11 января 2018 годав Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 - дети.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области - 1344, Одесской - 1256, и Закарпатской - 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них - 3 детей", - заявили в ведомстве.

В январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок.

"Лекарства от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация", - напомнили в министерстве.

В Минздраве отметили, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина - низкий охват прививками.

"В 2016 году менее половины детей получили прививки от кори по графику. С сентября 2017 года продолжаются усиленные меры по иммунизации", - заявили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что если ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку вакцины КПК против кори, паротита и краснухи согласно календарю прививок, если ребенок не был вовремя привит согласно календарю - необходимо его провакцинировать в течение 72 часов.

"По состоянию на 1 января в Украине есть 516 тыс. единиц качественной и безопасной бельгийской вакцины "Приорикс". Минздрав принимает меры относительно срочного перераспределения вакцин там, где это необходимо", - заявила и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун.

 

Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что за 11 месяцев 2017 года в Украине корью заболели 3382 человек, а Ульяна Супрун отмечала, что об эпидемии кори речи пока не идет.

Супрун также заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей и запретили посещать детсады и школы без прививки.

Украинская правда

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Темы: Минздравздоровье
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