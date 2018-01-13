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"Вигадка і провокація": одеський депутат про заяви щодо $500 тисяч хабара НАБУ

Субота, 13 січня 2018, 09:50
Вигадка і провокація: одеський депутат про заяви щодо $500 тисяч хабара НАБУ

Депутат Одеської облради Олег Бабенко заявив, що повідомлення про те, що він пропонував хабар в розмірі 500 тис. доларів представникам НАБУ є "вигадкою і провокацією".

Свою заяву Бабенко розмістив на сторінці у Facebook.

"(Інформація про причетність до хабара) ніщо інше, як мильна бульбашка, яка не має під собою реальних підстав", - заявив депутат, відкинув усі звинувачення і зажадав від НАБУ "або оприлюднити будь-які докази проти мене, або вибачитися".

"Також не відповідає дійсності інформація про те, що мені повідомили про підозру. Про все, що відбувається, я дізнався зі ЗМІ. "Підозру" мені ніхто не вручав", - додав Бабенко.

За словами депутата, найближчим часом він "повернеться до Києва і сам прийде до НАБУ".

"Якщо у них будуть до мене запитання, я відповім на кожне з них", - додав він і заявив, що готовий відстояти свою правоту "у чесних і прозорих судових процесах".

 

Як відомо, начальник Департамента з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявляв, що правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу НАБУ у сумі $500 тисяч.

За даними ГПУ, депутат переховується від органів досудового розслідування, які встановлюють його місцезнаходження.

Раніше НАБУ поінформувало, що чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі $500 тисяч співробітнику бюро.

За даними НАБУ, хабар пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси.

Йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами. На думку детективів, бенефіціаром товариства є підозрюваний депутат Одеської облради.

Українська правда 

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Теми: НАБУОдесахабар
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