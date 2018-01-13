Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Выдумка и провокация": одесский депутат о заявлениях про $500 тыс взятки НАБУ

Суббота, 13 января 2018, 09:50
Выдумка и провокация: одесский депутат о заявлениях про $500 тыс взятки НАБУ

Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко заявил, что сообщения о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ являются "выдумкой и провокацией". 

Свое заявление Бабенко разместил на странице в Facebook.

"(Информация о причастности к взятке) ничто иное, как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", -  заявил депутат, отверг все обвинения и потребовал от НАБУ "либо обнародовать любые доказательства против меня, либо извиниться".

"Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. "Пидозру" мне никто не вручал", - добавил Бабенко. 

По словам депутата, в ближайшее время он "вернется в Киев и сам придет в НАБУ".

"Если у них будут ко мне вопросы я отвечу на каждый из них", - добавил он и заявил, что готов отстоять свою правоту "в честных и прозрачных судебных процессах".

 

Как известно, начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявлял, что правоохранители разыскивают депутата Одесского облсовета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу НАБУ в сумме $ 500 тыс.

По данным ГПУ, депутат скрывается от органов досудебного расследования, которые устанавливают его местонахождение.

Ранее у НАБУ заявили, что действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику объявили о подозрении за предложение взятки в размере $500 тыс. сотруднику бюро.

По данным НАБУ, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрией Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром общества является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Украинская правда

Темы: НАБУОдессавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
НАБУ
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: