"Выдумка и провокация": одесский депутат о заявлениях про $500 тыс взятки НАБУ

Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко заявил, что сообщения о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ являются "выдумкой и провокацией".

Свое заявление Бабенко разместил на странице в Facebook.

"(Информация о причастности к взятке) ничто иное, как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", - заявил депутат, отверг все обвинения и потребовал от НАБУ "либо обнародовать любые доказательства против меня, либо извиниться".

"Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. "Пидозру" мне никто не вручал", - добавил Бабенко.

По словам депутата, в ближайшее время он "вернется в Киев и сам придет в НАБУ".

"Если у них будут ко мне вопросы я отвечу на каждый из них", - добавил он и заявил, что готов отстоять свою правоту "в честных и прозрачных судебных процессах".

Как известно, начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявлял, что правоохранители разыскивают депутата Одесского облсовета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу НАБУ в сумме $ 500 тыс.

По данным ГПУ, депутат скрывается от органов досудебного расследования, которые устанавливают его местонахождение.

Ранее у НАБУ заявили, что действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику объявили о подозрении за предложение взятки в размере $500 тыс. сотруднику бюро.

По данным НАБУ, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрией Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром общества является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Украинская правда