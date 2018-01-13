Біля Праги - ДТП з 48 постраждалими. МЗС з'ясовує, чи є українці

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє осіб та постраждали 48.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Відомо, що серед поранених – 12 підлітків, стверджують рятувальні служби.

Аварія сталася напередодні біля містечка Горомержице неподалік Праги. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево.

Під час аварії загинув водій автобуса, водій автомобіля та один пасажир автобуса. Раніше повідомлялось про 30 поранених, однак тепер, за офіційною інформацією, кількість потерпілих складає 48 осіб.

Як зазначив 13 січня начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці.

"Громадянство встановлюється. Консул з'ясовує, чи немає з-поміж них українців", - зазначив представник МЗС.

Українська правда