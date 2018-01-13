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Возле Праги - ДТП с 48 пострадавшими. МИД выясняет, есть ли украинцы

Суббота, 13 января 2018, 13:44
Возле Праги - ДТП с 48 пострадавшими. МИД выясняет, есть ли украинцы

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля недалеко от Праги погибли три человека и пострадали - 48.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Среди раненых - 12 подростков, сообщают  спасательные службы.

Авария произошла накануне около городка Горомержице недалеко от Праги. Произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево.

Во время аварии погиб водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса. Ранее сообщалось о 30 раненых, однако теперь, по официальной информации, количество пострадавших составляет 48 человек. 

Как отметил 13 января начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, среди пострадавших в ДТП под Прагой есть 4 иностранца.

"Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - отметил представитель МИД.

 
 
 

Украинская правда

Темы: ЧехияДТПжертвыМИД
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