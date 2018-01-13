Посольство РФ в Берліні пікетували на підтримку кримських татар

Перед Посольством РФ у Берліні в суботу пройшла акція на підтримку кримських татар.

Як повідомляє Укрінформ, її учасники також вимагали звільнення інших в'язнів Кремля, серед яких кореспондент Укрінформу Роман Сущенко.

Ініціатор та організатор пікету - Форум російськомовних європейців. Один із лідерів організації, російський соціолог, який живе у Німеччині, Ігор Ейдман розповів, що головною метою акції було показати німцям безпрецедентність ситуації.

УКРІНФОРМ

Форум російськомовних європейців організувався у серпні-вересні та був зареєстрований наприкінці минулого року. Окрім членів форуму участь в акції взяли українські та німецькі активісти."Тему потрібно постійно піднімати, у тому числі - у переговорах з російською владою, та вимагати звільнення кримськотатарських політичних ув'язнених, звільнення Криму від російської окупації та припинення національних репресій проти кримськотатарського народу", - сказав Ейдман.

Європейська правда