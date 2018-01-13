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Посольство РФ в Берлине пикетировали в поддержку крымских татар

Суббота, 13 января 2018, 16:25

Перед посольством РФ в Берлине в субботу прошла акция в поддержку крымских татар.

Как сообщает Укринформ, ее участники также требовали освобождения других заключенных Кремля, среди которых корреспондент Укринформа Роман Сущенко.

Инициатор и организатор пикета - Форум русскоязычных европейцев. Один из лидеров организации, российский социолог, живущий в Германии, Игорь Эйдман рассказал, что главной целью акции было показать немцам беспрецедентность ситуации.

 
УКРИНФОРМ

Форум русскоязычных европейцев организовался в августе-сентябре и был зарегистрирован в конце прошлого года. Кроме членов форума участие в акции приняли украинские и немецкие активисты. "Тему нужно постоянно поднимать, в том числе - в переговорах с российскими властями, и требовать освобождения крымскотатарских политических заключенных, освобождения Крыма от российской оккупации и прекращение национальных репрессий против крымскотатарского народа", - сказал Эйдман.

Европейская правда

Темы: Германиякрымские татарыРосcия
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