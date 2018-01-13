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В Росії хочуть додати до спадщини ЮНЕСКО пельмені і млинці

Субота, 13 січня 2018, 16:50

Партія Володимира Жириновського запропонує ЮНЕСКО включити пельмені та млинці у список нематеріальної спадщини.

Про це заявив депутат Держдуми від Ліберально-демократичної партії Росії Олександр Курдюмов, передають "РИА Новости".

"Пельмені я би вніс (у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО - ред.), млинці, наш російський продукт, найсмачніший російський продукт. Пельмені та млинці - те, що завжди роблять в наших будинках. У Росії в кожному будинку роблять пельмені і в кожному будинку печуть млинці. Два продукти, які можна внести і які повинні пройти крізь століття", - заявив Курдюмов.

Він також сказав, що в ЛДПР підготують таку ідею і запропонують її ЮНЕСКО.

Як відомо, президент Франції Емануель Макрон хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякультура
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