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В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины

Суббота, 13 января 2018, 16:50

Партия Владимира Жириновского предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия.

Об этом заявил депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Александр Курдюмов, передают "РИА Новости".

"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО - ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины - то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", - заявил Курдюмов.

Он также сказал, что в ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

Как известно, президент Франции Эмануэль Макрон хочет, чтобы французский багет было признано ЮНЕСКО частью нематериального наследия.

Темы: Росcиякультура
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