Україна зніматиме понад 120 фільмів на рік за державні кошти - Порошенко

Президент Петро Порошенко стверджує, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що права на український фільм-фентезі "Сторожова Застава" придбали 27 країн.

Як відомо, стрічку "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України.

Українська правда