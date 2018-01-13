В Австрії тисячі людей вийшли на протест новому уряду

У суботу у Відні кілька тисяч людей вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду.

Про це повідомляє DW з посиланням на агенцію новин dpa.

Організатори маніфестації закидають кабінету Себастіана Курца расистські, екстремістські та неофашистські ухили.

"Нові фашисти не підкорять нашу країну", - заявив один з активістів "Платформи за людяну політику надання притулку" Міхаель Ґеннер на протесті.

Das einzige das hier erreicht wird ist, dass ein paar Leute den Verkehr behindern. Die Leute können sich nicht mehr frei in Wien bewegen. Sonst wird hier absolut gar nichts erreicht. #Neujahrsempfang pic.twitter.com/df5eDcAGyJ — Niklas Reinprecht (@NReinprecht) January 13, 2018

Поліція зазначає, що демонстрація мирна. До участі в акції закликали також організації "Наступ на правих" та "Плафторма радикальних лівих".

Як відомо, Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи.

Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.