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В Австрии тысячи людей вышли на протест новому правительству

Суббота, 13 января 2018, 19:17

В субботу в Вене несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство новостей dpa.

Организаторы манифестации обвиняют кабинета Себастьяна Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Ґеннер на протесте.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "Плафторму радикальных левых".

Как известно, Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистамы Австрийской партии свободы.

Представитель последней, новый вице-канлцер Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.

Темы: Австрия
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