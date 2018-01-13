В Австрии тысячи людей вышли на протест новому правительству

В субботу в Вене несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство новостей dpa.

Организаторы манифестации обвиняют кабинета Себастьяна Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Ґеннер на протесте.

Das einzige das hier erreicht wird ist, dass ein paar Leute den Verkehr behindern. Die Leute können sich nicht mehr frei in Wien bewegen. Sonst wird hier absolut gar nichts erreicht. #Neujahrsempfang pic.twitter.com/df5eDcAGyJ — Niklas Reinprecht (@NReinprecht) January 13, 2018

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "Плафторму радикальных левых".

Как известно, Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистамы Австрийской партии свободы.

Представитель последней, новый вице-канлцер Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.