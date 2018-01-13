Через теракт у Багдаді загинули 8 людей

Через напад теририста-смертиника у столиці Іраку загинули 8 людей, ще 10 - поранені.

Про це повідомляє AP.

Поліцейські та офіцери лікарні говорять, що суботній вибух вразив околицю в північній частині Багдада поблизу поліції. Серед поранених від вибуху на жвавій вулиці є поліцейські.

Жодна група не взяла одразу на себе відповідальність за напад.

Агентство зазначає, що кількість терактів у Багдаді суттєво знизилася за останні кілька місяців, оскільки сили безпеки країни звільнили майже всю територію, яку раніше окупували угрупування ісламської держави.

Українська правда