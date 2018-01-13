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Из-за теракта в Багдаде погибли 8 человек

Суббота, 13 января 2018, 22:08

Из-за нападения теририста-смертиника в столице Ирака погибли 8 человек, еще 10 - ранены.

Об этом сообщает AP.

Полицейские и офицеры больницы говорят, что субботний взрыв поразил окраину в северной части Багдада вблизи полиции. Среди раненых при взрыве на оживленной улице есть полицейские.

Ни одна группа не взяла сразу на себя ответственность за нападение.

Агентство отмечает, что количество терактов в Багдаде существенно снизилась за последние несколько месяцев, поскольку силы безопасности страны освободили почти всю территорию, которую раньше оккупировали группировки исламского государства.

Украинская правда

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