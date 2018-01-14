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Асад застосував хімзброю проти повстанців під Дамаском

Неділя, 14 січня 2018, 00:26

На околицю сирійської столиці Дамаска, контрольовану повстанцями, був скинутий отруйний газ хлорин.

Про це, посилаючись на очевидців, пише BBC.

Жителі Східної Гути повідомили про запах хлорину зразу після ракетного удару. 6 осіб звернулися за допомогою через проблеми з диханням.

Близько 400 тисяч місцевих жителів знаходяться в облозі підтримуваними Росією урядовими силами з 2013 року.

Східна Гута є однією з декількох зон "деескалації" в Сирії, оголошених Росією, Іраном і Туреччиною в 2017 році.

Незважаючи на це, цей район продовжує страждати від бомбардувань. Війська Асада і союзницькі угруповання також закрили багато маршрутів, які використовуються для доставки продуктів і медикаментів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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