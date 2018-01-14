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Асад применил химоружие против повстанцев под Дамаском

Воскресенье, 14 января 2018, 00:26

На окраину сирийской столицы Дамаска, контролируемую повстанцами, был сброшен отравляющий газ хлорин.

Об этом, ссылаясь на очевидцев, пишет BBC.

Жители Восточной Гуты сообщили о запахе хлорина стразу после ракетного удара. 6 человек обратились за помощью из-за проблем с дыханием.

Около 400 тысяч местных жителей находятся в осаде поддерживаемыми Россией правительственными  силами с 2013 года.

Восточная Гута является одной из нескольких зон "деэскалации" в Сирии, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.

Несмотря на это, этот район продолжает страдать от бомбардировок. Войска Асада и союзнические группировки  также закрыли многие маршруты, используемые для доставки продуктов и медикаментов.

Темы: Сирия
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