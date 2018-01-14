МЗС: Українця, викраденого бойовиками в Лівії, звільнено
Неділя, 14 січня 2018, 02:29
Українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнено.
Про це повідомляє МЗС України.
"13 січня 2017 року у Лівії було звільнено українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга та був викрадений кілька днів тому одним з численних збройних угруповань. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен", - йдеться у повідомленні.
Посольство України у черговий раз закликало усіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно залишити її територію, оскільки в умовах складної безпекової ситуації у цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним.