Колишній інформатор WikiLeaks балотується в сенат США від демократів

Челсі Меннінг, яка відбула 7 років у військовій в'язниці за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, хоче взяти участь у виборах в сенат США в якості кандидата від Демократичної партії.

Про це пише Reuters.

Бредлі Меннінг (ім'я до операції зі зміни статі) працював аналітиком розвідки в Іраку. Він був засуджений військовим трибуналом у 2013 році за шпигунство і інші правопорушення, за передачу понад 700 тисяч документів WikiLeaks, міжнародній організації, яка публікує інформацію з анонімних джерел.

Уже в якості трансгендера Меннінг була помилувана колишнім президентом США Бараком Обамою і звільнена в травні з військової в'язниці США в Канзасі, де вона відбула 7 років.

Конкурентом Меннінг є сенатор-демократ Бен Кардін, який вперше був обраний від штату Меріленд в 2006 році, був переобраний в 2012 році і буде балотуватися в цьому році.