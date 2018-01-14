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Бывший информатор WikiLeaks баллотируется в сенат США от демократов

Воскресенье, 14 января 2018, 05:06

Отбывшая 7 лет в военной тюрьме по обвинению в разглашении государственной тайны Челси Меннинг хочет принять участие в выборах в сенат США в качестве кандидата от Демократической партии.

Об этом пишет Reuters.

Брэдли Мэннинг (имя до операции по смене пола) работал аналитиком разведки в Ираке. Он был осужден военным трибуналом в 2013 году за шпионаж и другие правонарушения, за предоставление более 700 тысяч документов  WikiLeaks, международной организации, которая публикует информацию из анонимных источников.

Уже в качестве трансгендера Мэннинг была помилована бывшим президентом США Бараком Обамой и выпущена в мае из военной тюрьмы США в Канзасе, где она отбыла 7 лет.

Конкурентом Меннинг является сенатор-демократ Бен Кардин, который впервые был избран от штата Мэриленд в 2006 году, был переизбран в 2012 году и будет баллотироваться в этом году.

Темы: США
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