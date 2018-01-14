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Прем’єр Угорщини назвав дурістю демонізацію Путіна Європою

Неділя, 14 січня 2018, 11:59
Прем’єр Угорщини назвав дурістю демонізацію Путіна Європою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував політику ЄС щодо Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, передає портал HVG.hu.

"Для хорошого європейця Путін може видаватися дияволом, однак його демонізація є дурістю" - зазначив Орбан.

Він назвав політику ЄС стосовно Росії невдалою через її односторонність. За його словами, багато проблем у відносинах Брюсселя і Москви витікають з того, що ЄС не розуміє Росію.

"ЄС має одночасно демонструвати силу і бажання співпрацювати" - зазначив угорський прем’єр.

В той же час він наголосив, що Угорщина не застосовує своє право вето у питанні санкцій проти Росії, щоб не підривати єдність ЄС.

Як повідомлялося, 21 грудня Рада ЄС вирішила продовжити секторальні економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.

Це рішення було прийняте після того, як на саміті ЄС президент Франції Еммануель Макрон і кацлерка Німеччини Ангела Меркель повідомили про стан виконання Мінських угод і констатували, що вони і досі не виконані. Через це було прийняте політичне рішення про продовження санкцій.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаПутінРосіяЄвропа
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