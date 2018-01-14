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Премьер Венгрии назвал глупостью демонизацию Путина Европой

Воскресенье, 14 января 2018, 11:59
Премьер Венгрии назвал глупостью демонизацию Путина Европой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС в отношении России.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, передает портал HVG.hu.

"Для хорошего европейца Путин может показаться дьяволом, однако его демонизация является глупостью", - отметил Орбан.

Он назвал политику ЕС в отношении России неудачной из-за ее односторонности. По его словам, многие проблемы в отношениях Брюсселя и Москвы вытекают из того, что ЕС не понимает Россию.

"ЕС нужно одновременно демонстрировать силу и желание сотрудничать", - отметил венгерский премьер.

В то же время он отметил, что Венгрия не применяет свое право вето в вопросе санкций против России, чтобы не подрывать единство ЕС.

Как сообщалось, 21 декабря Совет ЕС решил продолжить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.

Европейская правда

Темы: ВенгрияПутинРосcияЕвропа
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