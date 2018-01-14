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У Держдумі РФ запропонували змінити договір з Україною щодо визнання кордонів

Неділя, 14 січня 2018, 13:52
У Держдумі РФ запропонували змінити договір з Україною щодо визнання кордонів

У Держдумі РФ виступили з пропозицією денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної. 

Як повідомляє РІА Новости, з такою ініціативою виступив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін ("Єдина Росія"), підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"У другій статті Договору ми визнаємо територіальні межі України, а вона (Україна) - наші, на момент підписання та ратифікації цього документа. Підписавши Договір у 1997, а потім під час ратифікації у 1999 році Росія підтвердила, що вона вважає ... Крим і Севастополь частиною території України", - заявив Затулін.

"Наше трактування Договору полягає у тому, що наше визнання кордонів у цьому Договорі взаємопов'язане з темою Договору - дружба, співпраця і партнерство. Немає дружби, співпраці і партнерства - виникає привід до того, щоб сказати: "Значить, треба усі питання вирішувати заново, у тому числі і питання щодо кордонів", - додав він.

"Тому особисто я буду пропонувати і пропоную вже ..., що нам потрібно, зокрема у частині цього Договору його денонсувати - у частині, що стосується статті другої, а саме - визнання кордонів", - зазначив Затулін.

Як відомо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія "приєднала" Крим 18 березня, фактично його анексувавши. Результати голосування на "референдумі" не визнані світом.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

11 квітня у Росії опублікували нову версію конституції РФ, в яку включено республіку Крим і місто федерального значення Севастополь.

У серпні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною. Ключовою особою в організації називали радника президента РФ Сергія Глазьєва.

У записі, який продемонстровала ГПУ, Затулін спілкується з Глаз'євим 28 лютого 2014 року щодо "фінансування правопорушень в Одеській і Харківській областях". У розмові йдеться також про фінансування загонів "казаків".

У листопаді Затулін заявив, що Москва має скасувати акти від 1954 року, згідно з якими півострів Крим передали до складу тодішньої УРСР.

На початку грудня 2017 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл на проведення спецрозслідування щодо депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Теми: РосіяКриманексіякордонУкраїна
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