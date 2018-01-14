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Затонув іранський танкер, який горів біля узбережжя Китаю понад тиждень

Неділя, 14 січня 2018, 14:19

Державні медіа Ірану повідомляють, що більше немає надії знайти живих членів екіпажу танкера, який затонув, горівши після зіткнення біля узбережжя Китаю вісім днів.

Про це повідомляє AFP.

"Нема жодної надії знайти вцілілих серед членів екіпажу", - повідомив прес-секретар іранської рятувальної команди Мохаммад Растад державному каналу ще до того, як танкер затонув.

Близько полудня неділі танкер різко розгорівся так, що дим сягав 800-1000 метрів вгору, зазначили у Міністерстві транспорту Китаю. Після цього судно пішло на дно, проте воно досі горить.

Як зазначив Растад, імовірно весь екіпаж загинув у першу годину після зіткнення внаслідок вибуху та викиду газу.

"Не дивлячись на наші зусилля, було неможливо погасити пожежу і віднайти тіла через неодноразові вибухи і витоку газу", - сказав він.

Як відомо, панамський нафтовий танкер і китайський вантажний корабель зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю 6 січня.

Від зіткнення танкер зайнявся, що ускладнювало пошук 32 членів його екіпажу. Наразі вдалося знайти тіла лише трьох з них.

8 січня китайська влада повідомила про загрозу вибуху або затоплення танкера.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІранКитайвибухекологія
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