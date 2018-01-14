Слідком РФ "шиє" 209 справ військовим ЗСУ за "дії на Донбасі"

Слідчий комітет РФ веде 209 кримінальних справ проти посадових осіб Збройних сил України та вищого військового керівництва, звинувачуючи їх в "особливо тяжких злочинах проти миру і безпеки людства".

Про це в інтерв'ю урядовій газеті РФ "Российская газета" заявив глава Слідкому РФ Олександр Бастрикін.

За його словами, у зазначених справах "притягуються до кримінальної відповідальності 128 осіб, по 146 кримінальних справах проходять 72 посадові особи ЗСУ, в тому числі 20 осіб з числа вищого військового керівництва".

Бастрикін звинуватив українських військових у тому, що вони нібито протягом трьох років "неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння цивільні об'єкти, серед іншого - житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей".

"Слідком РФ кваліфікує ці дії за статтею КК РФ "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", - додав він.

Також Бастрикін заявив, що слідком розслідує обставини нападів на російські закордонні установи на території України.

"Проведено комплекс слідчих дій, що дозволило встановити конкретних осіб, які вчинили ці злочини. Щодо 8 громадянам України винесено постанови про притягнення як обвинувачених, і вони оголошені у міжнародний розшук", - заявив глава Следкома.

Він додав, що за фактами дій "українських націоналістів з пам'ятниками в г.Глиняни Львівської області та Новомосковську Дніпропетровської області Слідком порушив кримінальні справи за статтею "Реабілітація нацизму".