Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідком РФ "шиє" 209 справ військовим ЗСУ за "дії на Донбасі"

Неділя, 14 січня 2018, 15:18
Слідком РФ шиє 209 справ військовим ЗСУ за дії на Донбасі

Слідчий комітет РФ веде 209 кримінальних справ проти посадових осіб Збройних сил України та вищого військового керівництва, звинувачуючи їх в "особливо тяжких злочинах проти миру і безпеки людства".

Про це в інтерв'ю урядовій газеті РФ "Российская газета" заявив глава Слідкому РФ Олександр Бастрикін.

За його словами, у зазначених справах "притягуються до кримінальної відповідальності 128 осіб, по 146 кримінальних справах проходять 72 посадові особи ЗСУ, в тому числі 20 осіб з числа вищого військового керівництва".

Бастрикін звинуватив українських військових у тому, що вони нібито протягом трьох років "неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння цивільні об'єкти, серед іншого - житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей".

"Слідком РФ кваліфікує ці дії за статтею КК РФ "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", - додав він.

Також Бастрикін заявив, що слідком розслідує обставини нападів на російські закордонні установи на території України.

"Проведено комплекс слідчих дій, що дозволило встановити конкретних осіб, які вчинили ці злочини. Щодо 8 громадянам України винесено постанови про притягнення як обвинувачених, і вони оголошені у міжнародний розшук", - заявив глава Следкома.

Він додав, що за фактами дій "українських націоналістів з пам'ятниками в г.Глиняни Львівської області та Новомосковську Дніпропетровської області Слідком порушив кримінальні справи за статтею "Реабілітація нацизму".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: