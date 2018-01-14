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Следком РФ "шьет" 209 дел военным ВСУ за "действия на Донбассе"

Воскресенье, 14 января 2018, 15:18
Следком РФ шьет 209 дел военным ВСУ за действия на Донбассе

Следователи Следственного комитета РФ ведут 209 уголовных дел против должностных лиц Вооруженных сил Украины и высшего военного руководства, обвиняя их в "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества". 

Об этом в интервью правительственной газете РФ "Российская газета" заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. 

По его словам, по указанным делам "привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства". 

Бастрыкин обвинил украинских военных в том, что они якобы в течение трех лет "неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей".

"Следком РФ квалифицирует эти действия по статье УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - добавил он. 

Также Бастрыкин заявил, что Следком расследует обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения на территории Украины.

"Проведен комплекс следственных действий, позволивший установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении 8 граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", - заявил глава Следкома. 

Он добавил, что по фактам действий "украинских националистов с памятниками в г.Глиняны Львовской области и Новомосковске Днепропетровской области Следком возбудил уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".

Темы: РосcияДонбассвойна
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