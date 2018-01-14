Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фонд: Дії керівництва "Хрещатика" призвели до збитків у 2,5 мільярди

Неділя, 14 січня 2018, 17:14
Фонд: Дії керівництва Хрещатика призвели до збитків у 2,5 мільярди

Комплексний аналіз неплатоспроможного банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

"Проведений аналіз свідчить, що, починаючи з 2013 року дії керівництва, наглядової ради і власників банку не були спрямовані на отримання прибутку і підвищення фінансової стійкості, а мали ознаки ризикових і спрямованих на виведення з банку фінансових активів", - заявили у Фонді.

Так, за період, що перевірявся, встановлено недотримання банком принципу забезпеченості кредитування, а також неефективність прийнятих рішень при проведенні операцій з цінними паперами.

Фонд зазначив, що, починаючи з 2014 року, ліквідність банку постійно погіршувалася, проте керівництво банку не реагувало на істотне зниження високоліквідних активів, а продовжувало політику їх подальшого зниження.

"Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ "КБ "Хрещатик" виявлено проведення сумнівних операцій і дій (бездіяльності) керівництва банку, наглядової ради і його власників, які призвели до збитків банку на суму понад 2,5 млрд грн", - додали у Фонді.

Раніше у Фонді гарантування розповіли, як з банку "Хрещатик" виводились активи.

Нагадаємо, 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали КМДА. Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Читайте також: Скарби "Хрещатика". Як київська влада "закопала" 370 мільйонів у "Парковому містечку"

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: банкиКиївКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: