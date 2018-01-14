Фонд: Дії керівництва "Хрещатика" призвели до збитків у 2,5 мільярди

Комплексний аналіз неплатоспроможного банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

"Проведений аналіз свідчить, що, починаючи з 2013 року дії керівництва, наглядової ради і власників банку не були спрямовані на отримання прибутку і підвищення фінансової стійкості, а мали ознаки ризикових і спрямованих на виведення з банку фінансових активів", - заявили у Фонді.

Так, за період, що перевірявся, встановлено недотримання банком принципу забезпеченості кредитування, а також неефективність прийнятих рішень при проведенні операцій з цінними паперами.

Фонд зазначив, що, починаючи з 2014 року, ліквідність банку постійно погіршувалася, проте керівництво банку не реагувало на істотне зниження високоліквідних активів, а продовжувало політику їх подальшого зниження.

"Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ "КБ "Хрещатик" виявлено проведення сумнівних операцій і дій (бездіяльності) керівництва банку, наглядової ради і його власників, які призвели до збитків банку на суму понад 2,5 млрд грн", - додали у Фонді.

Раніше у Фонді гарантування розповіли, як з банку "Хрещатик" виводились активи.

Нагадаємо, 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали КМДА. Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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Економічна правда