Фонд: Действия руководства "Хрещатика" привели к убыткам в 2,5 миллиарда

Комплексный анализ неплатежеспособного банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

"Проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов", - заявили в Фонде.

Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования, а также неэффективность принимаемых решений при проведении операций с ценными бумагами.

Фонд отметил, что, начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего снижения.

"Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "Хрещатик" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд грн", - добавили в Фонде.

Ранее в Фонде гарантирования рассказали, как из банка "Хрещатик" выводились активы.

Напомним, 5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало КГГА. Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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Экономическая правда