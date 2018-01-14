Бойовики і далі порушують перемир'я, застосовуючи гранатомети

З початку доби 14 січня вздовж лінії розмежування у зоні проведення АТО зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на луганському напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів у районі н.п. Луганське та Троїцьке.

На донецькому напрямку - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики стріляли у передмісті Авдіївки.

"Біля Кам’янки вогонь вів ворожий снайпер. Українські військові були змушені адекватно реагувати зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

На інших ділянках лінії розмежування порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

Українська правда

