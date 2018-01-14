Протести в Ірані: загинули 25 людей, за ґратами - 465 учасників акцій

В Ірані внаслідок антиурядових протестів, які почалися 28 грудня, загинули щонайменше 25 людей, понад 460 осіб ще лишаються за ґратами.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на дані судових інстанцій Ірану.

Про загибель 25 осіб під час демонстрацій повідомив представник судової влади Голамхосейн Мохсені Еджегі.

Прокурор Тегерана заявив, що за останні дні 440 "арештованих бунтівників" були звільнені з місць тримання під вартою лише у Тегерані, у столиці затриманими лишаються ще 55 осіб.

Раніше заступник глави МЗС Ірану Махмуд Садегі заявив, що загалом було заарештовано понад 3700 людей, які протестували через економічні проблеми та владну корупцію в Ірані.