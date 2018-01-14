Протесты в Иране: погибли 25 человек, за решеткой - 465 участников акций

В Иране в результате антиправительственных протестов, которые начались 28 декабря, погибли по меньшей мере 25 человек, более 460 человек остаются за решеткой.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на данные судебных инстанций Ирана.

О гибели 25 человек во время демонстраций сообщил представитель судебной власти Голамхосейн Мохсени Еджеги.

Прокурор Тегерана заявил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из мест содержания под стражей только в Тегеране, в столице задержанными остаются еще 55 человек.

Ранее замглавы МИД Ирана Махмуд Садеги заявил, что в целом было арестовано более 3700 человек, протестовавших из-за экономических проблем и властной коррупции в Иране.