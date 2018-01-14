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У понеділок Україні обіцяють сніг, у Карпатах - лавини

Неділя, 14 січня 2018, 20:32

У понеділок, 15 січня, на території України збережеться холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу, вночі до -12 градусів. 

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів. 

За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

 

Українська правда 

Теми: погода
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