В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

В понедельник, 15 января, на территории Украины сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде снега, ночью до -12 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов днем от -3 до -6, ночью -9...-13. Только на Закарпатье ожидается температура от -1 до +1 днем, ночью до -11 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда