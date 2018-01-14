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В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

Воскресенье, 14 января 2018, 20:32

В понедельник, 15 января, на территории Украины сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде снега, ночью до -12 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов днем от -3 до -6, ночью -9...-13. Только на Закарпатье ожидается температура от -1 до +1 днем, ночью до -11 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

 

Украинская правда 

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Темы: погода
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