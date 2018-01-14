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Після виборів політика Чехії щодо України не зміниться – посол

Неділя, 14 січня 2018, 23:43
Після виборів політика Чехії щодо України не зміниться – посол

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявив, що після президентських виборів політика Чехії щодо України навряд чи зміниться.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Завтра", передає "Радіо Свобода".

За словами посла, зовнішню політику у Чехії визначає уряд, а президент має більше представницькі функції.

"Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України", – підкреслив Перебийніс.

Як відомо, чинний глава Чехії Мілош Земан переміг у першому турі голосування на виборах президента, утім набрав менше голосів, ніж прогнозували.

Після підрахунку 96% голосів виборців Земан отримав 39% голосів. Це значно менше, ніж йому прогнозували соціологи. За даними опитувань, Земан мав отримати 42-45% голосів виборців.

Його суперником у другому турі виборів стане колишній глава Академії наук Іржі Драгош, який за підсумками голосування отримав понад 26% голосів виборців.

За попередніми прогнозами соціологів, Драгош може отримати перемогу у 2 турі. Раніше прогнозувалось, що він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%. Фактичні результати першого туру роблять його перемогу ще реальнішою. Земан виграв у Драгоша у всіх округах, окрім Праги. У чеській столиці колишній науковець переміг із результатом 35%.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

Читайте також: Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧехіяУкраїнавибориМЗС
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