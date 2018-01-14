Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявил, что после президентских выборов политика Чехии по Украине вряд ли изменится.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Завтра", передает "Радио Свобода".

По словам посла, внешнюю политику в Чехии определяет правительство, а президент имеет представительские функции.

"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, которое на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировало свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины", – подчеркнул Перебийнис.

Как известно, действующий глава Чехии Милош Земан победил в первом туре голосования на выборах президента, но набрал меньше голосов, чем прогнозировали.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан получил 39% голосов. Это значительно меньше, чем ему прогнозировали социологи. По данным опросов, Земан должен был получить 42-45% голосов избирателей.

Его соперником во втором туре выборов станет бывший глава Академии наук Иржи Драгош, который по итогам голосования получил более 26% голосов избирателей.

По предварительным прогнозам социологов, Драгош может одержать победу во 2 туре. Ранее прогнозировалось, что он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом – 48,5% против 44%. Фактические результаты первого тура делают его победу еще более реальной.

Земан выиграл в Драгоша во всех округах, кроме Праги. В чешской столице бывший ученый победил с результатом 35%.

73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

Второй тур выборов президента Чехии состоится через две недели.

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