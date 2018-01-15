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Соціал-демократи ФРН прагнуть покращити угоду про коаліцію з Меркель

Понеділок, 15 січня 2018, 01:15

Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) оголосили про намір покращити угоду про коаліцію з блоком канцлера Ангели Меркель.

Про це заявила заступниця голови СДПН Малу Дрейєр, передає Reuters.

"Ми спробуємо досягти більших успіхів у переговорах про коаліцію", - підкреслила Дрейєр.

"Усе було узгоджено у коаліційному пакеті. Вміння довіряти означає бути здатним покладатися на слова інших. Давайте без вибіркового підходу", - заявила у відповідь старший член Християнсько-Демократичного Союзу (ХДС) Джулія Кльокнер.

Як відомо, лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли прориву під час попередніх переговорів щодо формування великої коаліції.

Домовленість на рівні керівництва, обсяг якої наразі становить 28 сторінок, ще мають схвалити відповідні переговірні групи.

У разі цього потрібна ще буде також згода позачергового партійного з'їзду СДПН, який має відбутися 21 січня.

Як повідомлялось, вибори в Німеччині відбулися 24 вересня 2017 року. Після них переговори про формування коаліції вели консерватори, Зелені та ліберали (ВДП), оскільки соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію. Однак переговори зі створення так званої коаліції "Ямайка" провалились після виходу з них представників ВДП.

7 грудня партійний з'їзд СДПН таки дав "зелене світло" на переговори щодо великої коаліції.

Теми: Німеччинакоаліція
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