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Социал-демократы ФРГ хотят улучшить соглашение о коалиции с Меркель

Понедельник, 15 января 2018, 01:15

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) объявили о намерении улучшить соглашение о коалиции с блоком канцлера Ангелы Меркель.

Об этом заявила заместитель главы СДПГ Малую Дрейер, передает Reuters.

"Мы попытаемся достичь больших успехов в переговорах о коалиции", - подчеркнула Дрейер.

"Все было согласовано в коалиционном пакете. Умение доверять значит быть способным полагаться на слова других. Давайте без избирательного подхода", - заявила в ответ старший член Христианско-демократического союза (ХДС) Джулия Клекнер.

Как известно, лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли прорыва во время предварительных переговоров по формированию большой коалиции.

Договоренность на уровне руководства, объем которой сейчас составляет 28 страниц, еще должны одобрить соответствующие переговорные группы.

В случае этого потребуется еще согласие внеочередного партийного съезда СДПГ, который должен состояться 21 января.

Как сообщалось, выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. После них переговоры о формировании коалиции вели консерваторы, зеленые и либералы (СвДП), поскольку социал-демократы объявили о переходе в оппозицию. Однако переговоры по созданию так называемой коалиции "Ямайка" провалились после выхода из них представителей СвДП.

7 декабря партийный съезд СДПГ все-таки дал "зеленый свет" переговорам о большой коалиции.

Темы: Германиякоалиция
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