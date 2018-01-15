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Європарламент обговорить вплив російської пропаганди

Понеділок, 15 січня 2018, 02:14
Європарламент обговорить вплив російської пропаганди

Під час сесії Європарламенту у Страсбурзі 15-18 січня обговорять російську пропаганду та її вплив на вибори в Європі.

Про це заявила офіційний представник Європарламенту Маржорі ван ден Бруке, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щомісяця одна з політичних фракцій має можливість сама вибрати актуальну тему для дебатів. Цього разу це робить фракція EPP (European People's Party, Європейська народна партія - ред.), яка обрала тему "Росія і вплив російської пропаганди в країнах Європейського Союзу", - повідомила вона.

Дебати пройдуть 17 січня.

Як відомо, раніше міністри закордонних справ восьми країн Євросоюзу закликали посилити протидію пропаганді та дезінформації, які поширює Росія.

Глави МЗС Великої Британії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Хорватії, Чехії та Швеції направили листа із відповідним закликом до верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

Теми: пропагандаРосіяЄвропарламент
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