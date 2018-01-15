Европарламент обсудит влияние российской пропаганды

Во время сессии Европарламента в Страсбурге 15-18 января обсудят российскую пропаганду и ее влияние на выборы в Европе.

Об этом заявила официальный представитель Европарламента Маржори ван ден Бруке, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - ред.), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского Союза", - сообщила она.

Дебаты пройдут 17 января.

Как известно, ранее министры иностранных дел восьми стран Евросоюза призвали усилить противодействие пропаганде и дезинформации, которую распространяет Россия.

Главы МИД Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции направили письмо с соответствующим призывом верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини.