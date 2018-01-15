Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку в ОРДЛО

Понеділок, 15 січня 2018, 03:37
ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку в ОРДЛО

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про тривожні звернення від місцевих жителів, які залишились на території окупованої Луганщини.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Команда СММ зауважила, що в непідконтрольних урядові районах було припинено надання деяких послуг мобільного зв’язку", - повідомили в організації.

"У підконтрольному "ЛНР" смт Талове (39 км на південний схід від Луганська) власниця крамниці висловила спостерігачам занепокоєння щодо такого припинення надання послуг, заявивши, що жителям селища необхідно викликати таксі або швидку допомогу для перевезення хворих до медичних закладів", - йдеться у звіті.

Як відомо, місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛООБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: