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В МЗС назвали небезпечні для українців країни

Понеділок, 15 січня 2018, 05:52

Українців просять не їхати до Сирії, Лівії, Ємену, Сомалі і Росії.

Про це у Twitter написав держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

"Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе", - наголосив він.

Як відомо, українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнили.

Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що понад 5 тисяч українців перебувають під вартою на території Російської Федерації.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСРосіяУкраїна
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