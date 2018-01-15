В МЗС назвали небезпечні для українців країни

Українців просять не їхати до Сирії, Лівії, Ємену, Сомалі і Росії.

Про це у Twitter написав держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

"Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе", - наголосив він.

Як відомо, українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнили.

Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що понад 5 тисяч українців перебувають під вартою на території Російської Федерації.

