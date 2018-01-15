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Росія посилила контроль на кордоні через кір

Понеділок, 15 січня 2018, 08:44

У пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації посилили контроль у зв'язку зі спалахами кору в Україні та європейському регіоні.

Про це повідомляє 15 січня Федеральна служба РФ з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Роспотребнадзор).

Відомство посилається на інформацію Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я про погіршення епідеміологічної ситуації з кору в Європейському регіоні:

"За період січень-жовтень минулого року в країнах Європи захворюваність у 3 рази перевищила рівні 2016 року. Найбільш складна обстановка відмічається в Італії, Румунії, Україні, Німеччині".

Зазначається, що в Україні за 11 місяців 2017 року зареєстрували 3382 випадки захворювань – і найбільш неблагополучна ситуація в Івано-Франківській (1049 випадків), Одеській (931 випадок) і Закарпатській (416 випадків) областях. При цьому в Одеській області зареєстровано 5 летальних випадків, зокрема 3 – серед дітей.

Це пов'язують із недостатньою імунізацією українських дітей.

Роспотребнадзор посилив санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон РФ і рекомендує росіянам враховувати цю ситуацію при плануванні поїздок.

Теми: Росіяздоров'я
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