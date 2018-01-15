РФ поважає цілісність України без Криму – Лавров

Росія поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після так званого "референдуму" в Криму.

Про це на прес-конференції 15 січня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо поважати територіальну цілісність України в тих кордонах, які склалися після референдуму в Криму і після возз'єднання Криму з Російською Федерацією", - сказав він.

За словами Лаврова, Захід штучно додає масштабу темі України.

"Україна – це тема, яка досить штучно робиться набагато масштабнішою, ніж вона того заслуговує, і розглядається як камінь спотикання між Росією та Заходом. Вважаю такий підхід помилковим, абсолютно політизованим", - сказав міністр.

На його думку, якби країни Заходу зосередилися на виконанні мінських угод, то "криза" давно була би врегульована.

"Якби відійшли від цієї призми, через яку намагаються розглядати українську кризу, призми протистояння між "авторитарною Росією" і "ліберальним Заходом", сконцентрувалися б замість цього на тому, що записано в Мінських домовленостях – там все гранично ясно, гранично чітко, і якомусь подвійному тлумаченню не підлягає, - тоді, я думаю, українська криза була б давно врегульована", - сказав Лавров.

Він додав, що США і Європа бачать, що українська влада намагається спровокувати силову фазу в Донбасі.

"Наші західні колеги з Європи та США, ми знаємо це з бесід, прекрасно розуміють тактику, яку нинішні українські керівники здійснюють щодо Мінських домовленостей.

Вони прекрасно бачать, що українські сусіди як і раніше намагаються спровокувати силову фазу цього протистояння і тим самим відвернути увагу від того, що саботують мінський комплекс заходів", - підсумував Лавров.

Як відомо, 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав і самопроголошеними представниками "влади" Криму "договір" про вступ Криму та Севастополя у склад РФ.

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