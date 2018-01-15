Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ поважає цілісність України без Криму – Лавров

Понеділок, 15 січня 2018, 09:28
РФ поважає цілісність України без Криму – Лавров

Росія поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після так званого "референдуму" в Криму.

Про це на прес-конференції 15 січня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо поважати територіальну цілісність України в тих кордонах, які склалися після референдуму в Криму і після возз'єднання Криму з Російською Федерацією", - сказав він.

За словами Лаврова, Захід штучно додає масштабу темі України.

"Україна – це тема, яка досить штучно робиться набагато масштабнішою, ніж вона того заслуговує, і розглядається як камінь спотикання між Росією та Заходом. Вважаю такий підхід помилковим, абсолютно політизованим", - сказав міністр.

На його думку, якби країни Заходу зосередилися на виконанні мінських угод, то "криза" давно була би врегульована.

"Якби відійшли від цієї призми, через яку намагаються розглядати українську кризу, призми протистояння між "авторитарною Росією" і "ліберальним Заходом", сконцентрувалися б замість цього на тому, що записано в Мінських домовленостях – там все гранично ясно, гранично чітко, і якомусь подвійному тлумаченню не підлягає, - тоді, я думаю, українська криза була б давно врегульована", - сказав Лавров.

Він додав, що США і Європа бачать, що українська влада намагається спровокувати силову фазу в Донбасі.

"Наші західні колеги з Європи та США, ми знаємо це з бесід, прекрасно розуміють тактику, яку нинішні українські керівники здійснюють щодо Мінських домовленостей.

Вони прекрасно бачать, що українські сусіди як і раніше намагаються спровокувати силову фазу цього протистояння і тим самим відвернути увагу від того, що саботують мінський комплекс заходів", - підсумував Лавров.

Як відомо, 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав і самопроголошеними представниками "влади" Криму "договір" про вступ Криму та Севастополя у склад РФ. 

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Теми: РосіяУкраїнаКримЛаврованексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
РФ пригрозила "ризиками" в разі дії "зернової угоди" без її участі
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: