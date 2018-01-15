РФ уважает целостность Украины без Крыма – Лавров

Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после так называемого "референдума" в Крыму.

Об этом на пресс-конференции 15 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - сказал он.

По словам Лаврова, Запад искусственно придает масштаб теме Украины.

"Украина – это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным", - сказал министр.

По его мнению, если бы страны Запада сосредоточились на выполнении минских соглашений, то "кризис" давно был бы урегулирован.

"Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояния между "авторитарной Россией" и "либеральным Западом", сконцентрировались бы вместо этого на том, что записано в Минских договоренностях – там все предельно ясно, предельно четко, и какому-либо двойному толкованию не подлежит, - тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", - сказал Лавров.

Он добавил, что США и Европа видят, что украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу в Донбассе.

"Наши западные коллеги из Европы и США, мы знаем это из бесед, прекрасно понимают тактику, которую нынешние украинские руководители осуществляют в отношении Минских договоренностей. Они прекрасно видят, что украинские соседи по-прежнему пытаются спровоцировать силовую фазу этого противостояния и тем самым отвлечь внимание от того, что саботируют минский комплекс мер", - подытожил Лавров.

Как известно, 18 марта 2014 годапрезидент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма "договор" о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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