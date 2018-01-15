Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ уважает целостность Украины без Крыма – Лавров

Понедельник, 15 января 2018, 09:28
РФ уважает целостность Украины без Крыма – Лавров

Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после так называемого "референдума" в Крыму.

Об этом на пресс-конференции 15 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - сказал он.

По словам Лаврова, Запад искусственно придает масштаб теме Украины.

"Украина – это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным", - сказал министр.  

По его мнению, если бы страны Запада сосредоточились на выполнении минских соглашений, то "кризис" давно был бы урегулирован.

"Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояния между "авторитарной Россией" и "либеральным Западом", сконцентрировались бы вместо этого на том, что записано в Минских договоренностях – там все предельно ясно, предельно четко, и какому-либо двойному толкованию не подлежит, - тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", - сказал Лавров.

Он добавил, что США и Европа видят, что украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу в Донбассе.

"Наши западные коллеги из Европы и США, мы знаем это из бесед, прекрасно понимают тактику, которую нынешние украинские руководители осуществляют в отношении Минских договоренностей. Они прекрасно видят, что украинские соседи по-прежнему пытаются спровоцировать силовую фазу этого противостояния и тем самым отвлечь внимание от того, что саботируют минский комплекс мер", - подытожил Лавров.

Как известно, 18 марта 2014 годапрезидент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма "договор" о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Читайте также: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины

Темы: РосcияУкраинаКрымЛаврованнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: