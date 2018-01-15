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Три роки теракту під Волновахою: справ у суді ще немає

Понеділок, 15 січня 2018, 10:45
Три роки теракту під Волновахою: справ у суді ще немає

За три роки правоохоронці не встановили всіх причетних до теракту на блокпосту під Волновахою Донецької області 13 січня 2015 року, в результаті якого загинули 12 осіб.

Про це свідчить відповідь Генеральної прокуратури на запит "Української правди".

"На цей час досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину", – йдеться у відповіді.

"Щодо осіб, яким вже було повідомлено про підозру на цей час вирішується питання про направлення обвинувальних актів до суду із урахуванням положень глави 24-1 КПК України щодо особливостей спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень", – зазначають у ГПУ, яка здійснює процесуальне керівництво у провадженні № 22015050000000021 від 13.01.2015.

Досудове розслідування здійснює головне слідче управління СБ України.

В ГПУ, нагадують, що досудове розслідування встановило, що вказаний терористичний акт вчинили бойовики так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ої окремої мотострілецької бригади (5 ОМСБр) 1-го армійського корпусу (1 АК) "ДНР".

Громадянин України Юрій Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, а полковник збройних сил РФ Анатолій Сінельніков займав посаду командира, так званого куратора, 5-ї армійської бригади і командував діями Шпакова.

Враховуючи зібрану доказову базу, Шпакову Ю.М та Сінельнікову А.О. було повідомлено про підозру в березні 2017 року.

Підозри направили поштою: першому – в Україну (Шпаков знаходиться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області), другому – в Росію.

Як відомо, 13 січня 2015 року о 14:25 бойовики обстріляли блокпост українських силовиків під Волновахою. Один із снарядів розірвався біля пасажирського автобуса, який перевозив місцевих жителів. У результаті на місці загинуло десятеро цивільних. Пізніше стало відомо, що від отриманих ран померли згодом чоловік і жінка.

Євген Руденко, Валентина Романенко, УП

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Теми: терактДонецька областьСБУГенпрокуратура
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