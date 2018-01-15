Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три года теракту под Волновахой: дел в суде еще нет

Понедельник, 15 января 2018, 10:45
Три года теракту под Волновахой: дел в суде еще нет

За три года правоохранители не установили всех причастных к теракту на блокпосту под Волновахой Донецкой области 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 человек.

Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры на запрос "Украинской правды".

"В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления", - говорится в ответе.

"В отношении лиц, которым уже было сообщено о подозрении, в настоящее время решается вопрос о направлении обвинительных актов в суд с учетом положений главы 24-1 УПК Украины относительно особенностей специального досудебного расследования уголовных правонарушений", - отмечают в ГПУ, которая осуществляет процессуальное руководство в производстве № 22015050000000021 от 13.01.2015.

Досудебное расследование осуществляет главное следственное управление СБ Украины.

В ГПУ напоминают, что досудебное расследование установило, что указанный террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады (5 омсбр) 1-го армейского корпуса (1 АК)" ДНР".

Гражданин Украины Юрий Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, а полковник вооруженных сил РФ Анатолий Синельников занимал должность командира, так называемого куратора, 5-й армейской бригады и командовал действиями Шпакова.

Учитывая собранную доказательную базу, Шпакову Ю.М и Синельникову А.А. было сообщено о подозрении в марте 2017 года.

Подозрения направили по почте: первому - в Украину (Шпаков находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области), второму - в Россию.

Как известно, 13 января 2015 года в 14:25 боевики обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей. В результате на месте погибли десять гражданских. Позже стало известно, что от полученных ран скончались впоследствии еще 2 человека.

Евгений Руденко, Валентина Романенко, УП
Темы: терактДонецкая областьСБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
теракт
В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач
Омбудсмен: Украина идентифицировала большинство тел погибших в Еленовке пленных
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: