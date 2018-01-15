Три года теракту под Волновахой: дел в суде еще нет

За три года правоохранители не установили всех причастных к теракту на блокпосту под Волновахой Донецкой области 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 человек.

Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры на запрос "Украинской правды".



"В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления", - говорится в ответе.



"В отношении лиц, которым уже было сообщено о подозрении, в настоящее время решается вопрос о направлении обвинительных актов в суд с учетом положений главы 24-1 УПК Украины относительно особенностей специального досудебного расследования уголовных правонарушений", - отмечают в ГПУ, которая осуществляет процессуальное руководство в производстве № 22015050000000021 от 13.01.2015.



Досудебное расследование осуществляет главное следственное управление СБ Украины.



В ГПУ напоминают, что досудебное расследование установило, что указанный террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады (5 омсбр) 1-го армейского корпуса (1 АК)" ДНР".



Гражданин Украины Юрий Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, а полковник вооруженных сил РФ Анатолий Синельников занимал должность командира, так называемого куратора, 5-й армейской бригады и командовал действиями Шпакова.



Учитывая собранную доказательную базу, Шпакову Ю.М и Синельникову А.А. было сообщено о подозрении в марте 2017 года.



Подозрения направили по почте: первому - в Украину (Шпаков находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области), второму - в Россию.



Как известно, 13 января 2015 года в 14:25 боевики обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей. В результате на месте погибли десять гражданских. Позже стало известно, что от полученных ран скончались впоследствии еще 2 человека.