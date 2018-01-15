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Парубій пообіцяв прискорити ухвалення закону про Антикорупційний суд

Понеділок, 15 січня 2018, 13:33

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв, що вже у вівторок запустить процедуру розгляду кількох законопроектів про створення Антикорупційного суду в Україні.

Про це він заявив журналістам у понеділок.

"Завтра буде пропозиція включити їх (законопроекти – ред.) до порядку денного сесії, що дає підстави комітету їх розглядати. А розглядати вже в сесійній залі ми зможемо тільки після відповідного розгляду комітетом", - повідомив спікер.

За його словами, окрім президентського законопроекту, на розгляді парламенту є ще 4 схожі законодавчі ініціативи. "Тобто 7441, -2, -3, -4", - перелічив Парубій.

Він висловив переконання, що профільний комітет "дуже швидко й ефективно" розгляне усі законопроекти.

"А я зі своєї сторони буду ініціювати, щоб чим швидше він з'явився на розгляді Верховної Ради", - додав спікер.

Він зазначив, що теоретично, якщо швидко спрацює комітет, Рада може почати голосування за законопроекти вже цього пленарного тижня (16-19 січня), але це малоймовірно.

Як відомо, до включення до порядку денного сесії планують проект закону про Вищий антикорупційний суд за авторством Адміністрації президента та чотири альтернативних.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Антикорупційний судВерховна Радазаконодавство
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