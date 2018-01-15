Парубій пообіцяв прискорити ухвалення закону про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв, що вже у вівторок запустить процедуру розгляду кількох законопроектів про створення Антикорупційного суду в Україні.

Про це він заявив журналістам у понеділок.

"Завтра буде пропозиція включити їх (законопроекти – ред.) до порядку денного сесії, що дає підстави комітету їх розглядати. А розглядати вже в сесійній залі ми зможемо тільки після відповідного розгляду комітетом", - повідомив спікер.

За його словами, окрім президентського законопроекту, на розгляді парламенту є ще 4 схожі законодавчі ініціативи. "Тобто 7441, -2, -3, -4", - перелічив Парубій.

Він висловив переконання, що профільний комітет "дуже швидко й ефективно" розгляне усі законопроекти.

"А я зі своєї сторони буду ініціювати, щоб чим швидше він з'явився на розгляді Верховної Ради", - додав спікер.

Він зазначив, що теоретично, якщо швидко спрацює комітет, Рада може почати голосування за законопроекти вже цього пленарного тижня (16-19 січня), але це малоймовірно.

Як відомо, до включення до порядку денного сесії планують проект закону про Вищий антикорупційний суд за авторством Адміністрації президента та чотири альтернативних.

Читайте також "Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка"

Євген Кізілов, УП